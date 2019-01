Politie verricht tien aanhoudingen in nieuwjaarsnacht (en wordt bekogeld met zwaar vuurwerk)

De politie heeft in de nieuwjaarsnacht tien aanhoudingen verricht in onze provincie. Daarbij ging het onder meer om een vermoedelijke kopschopper en een man die met een alarmpistool schoot.

Het aantal aanhoudingen lag in Groningen hoger dan in Drenthe (5), maar lager dan in Friesland (15).

Ernstig hoofdletsel

Op de Grote Markt in Groningen raakte een 31-jarige man uit Hoogeveen ernstig gewond tijdens een ruzie. De man kreeg onenigheid met een 31-jarige man uit Groningen. Daarbij vielen over en weer klappen.

Toen het slachtoffer op de grond viel, zou hij in zijn gezicht zijn geschopt door de verdachte. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte worden aangehouden.

Het slachtoffer is met hoofdletsel naar het UMCG gebracht.

Pistool getrokken

In de Oosterstraat in Groningen zagen agenten een man schieten met een pistool. Een van de agenten trok daarop zijn dienstpistool en wist de man, een 21-jarige Duitser, aan te houden. Het in beslag genomen pistool bleek een alarmpistool te zijn.



Politieauto bekogeld

In de Verbindingstraat in Hoogkerk raakte een politieauto beschadigd nadat deze was bekogeld met zwaar vuurwerk. Agenten zaten op dat moment niet de auto. Zij waren op straat, terwijl hun dienstauto geparkeerd stond.

Verdachten zijn nog niet aangehouden, maar het onderzoek naar dit incident loopt nog.

Veel meldingen

Het aantal meldingen bij de politie lag voor heel Noord-Nederland hoger dan een jaar geleden. De meeste telefoontjes gingen over overlast door vuurwerk en brandjes op straat.

