'Gestolen' roze brillen uit Uithuizen zijn terecht (update)

Ineens waren ze tijdens Kerstnacht verdwenen: de twee grote roze brillen die op de rotonde rotonde bij de J.F. Kennedylaan in Uithuizen stonden. Maar dinsdagochtend doken ze weer op... bij Noordpolderzijl.

De gemeente deed in eerste instantie geen aangifte omdat een oudejaarsstunt werd vermoed, en - jawel - dat is naar alle waarschijnlijkheid het geval. Al heeft niemand nog de verantwoordelijkheid opgeëist.

Het Hogeland

Opvallend genoeg doken er op nieuwjaarsdag meerdere roze brillen op. Ook bij de gemeentehuizen van Het Hogeland zijn er varianten gesignaleerd, met daarbij een bordje waarop staat: 'welkom bij de Gemeente Eemsmond'.

Nieuwjaarsstunt?

In Winsum staat een bril voor het gemeentehuis, in Bedum hangt die aan het gemeentehuis en in Leens staat het kunstwerk óp het gemeentehuis. Dit doet vermoeden dat hier sprake is van een nieuwjaarsstunt.

Waardering

Wie verantwoordelijk is voor deze actie, is niet bekend. Wel bekend is dat het gewaardeerd wordt. Zo zei een voorbijganger in Winsum: 'Dit is toch mooi. Er wordt niets gesloopt en het is gewoon een leuk grapje'.

