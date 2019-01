Brandweer rukt 101 keer uit tijdens 'gemoedelijke jaarwisseling'

De brandweer is afgelopen nieuwjaarsnacht 101 keer uitgerukt voor brandmeldingen. Dat is 25 keer vaker dan vorig jaar.

De meeste meldingen kwamen uit de gemeenten Groningen, Pekela en Midden-Groningen.

Vreugdevuren

Grote branden deden zich niet voor in onze provincie. In de meeste gevallen ging het om buitenbrandjes, zoals vreugdevuren. Daarvoor kwam de brandweer 81 keer in actie.

Autobranden

Daarnaast was er elf keer sprake van kleinere branden in en rondom gebouwen. Ook werden er vijf autobranden en twee containerbranden geblust.



We zijn blij dat al onze collega's veilig naar huis konden. Er is namelijk geen geweld of agressie gebruikt Brandweer

Gunstig weer

Dat de brandweer vaker in actie moest komen dan vorig jaar, heeft volgens de hulpdienst zelf te maken met de gunstige weersomstandigheden.

'De weersomstandigheden waren voor feestvierders deze jaarwisseling beter dan vorig jaar. Het bleef droog en de temperatuur was aangenaam.'

Gemoedelijke nacht

Ondanks de drukke nacht, spreekt de brandweer van een 'gemoedelijke jaarwisseling'.

'Het blijft een bijzondere nacht waarin veel van onze collega's paraat staan om in actie te komen. We zijn blij dat al onze collega's aan het einde van de nacht veilig naar huis konden keren. Er is namelijk geen geweld of agressie gebruikt.'

