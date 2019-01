Neuzen staan weer dezelfde kant op in Kloosterburen

Een einde aan de onrust en een goede samenwerking. Dat is het doel van de dorpscoöperatie Klooster&Buren en het opgestapte zorgpersoneel. Beiden gaan deze maand gebruiken om te bekijken hoe er samengewerkt kan worden.

'Want dat is het doel', laat Gerlof Alves van de coöperatie weten.

Zeventien personeelsleden besloten vorige week op te stappen en voor zichzelf te beginnen omdat ze vinden dat de zorg beter kan voor de bewoners van 't Olde Heem in Kloosterburen. De dorpscoöperatie was hier voorheen verantwoordelijk voor.

Onder eigen vlag verder

Het zorgteam vindt dat er bij de coöperatie te veel aandacht uitgaat naar andere zaken. Daarom werken ze nu onder de vlag van hun eigen vereniging: Loug Hogeland. Een platte organisatie, zodat het zorggeld ook allemaal naar de zorg gaat.

De beslissing overviel het bestuur van de coöperatie, maar er is een goed gesprek geweest.

'We hebben met elkaar om tafel gezeten en we gaan kijken hoe we tot een goede samenwerking kunnen komen. Wij gaan kijken hoe dit samen met de personeelsleden en hun nieuwe vereniging kan', laat Alves weten namens dorpscoöperatie Klooster&Buren.

Beide partijen hebben besloten de hele maand januari daarvoor uit te trekken.

Niet uit boosheid

Ook Sytze Rusticus, voorzitter van vereniging Loug Hogeland, is blij dat er met het personeel gepraat gaat worden: 'De coöperatie is een geweldig initiatief. Ik heb dat al vaker gezegd en we zijn er ook met veel plezier onderdeel van geweest. We gaan ook niet uit boosheid of frustratie weg maar we willen de zorg nog beter maken'.

Onrust wegnemen

Het was voor beide besturen een onrustige kerstvakantie en ook de bewoners. Zo vinden ouders van een twintigjarige die beschermd woont in Kloosterburen dat de oplossing en samenwerking snel moet komen. In verband met de situatie van hun dochter willen ze liever niet met naam genoemd worden.

'Het brengt onrust in het huis. Omdat niet duidelijk was hoe het verder zou gaan. Ook onze dochter merkte dat en ze wil graag geholpen blijven worden door het personeel dat ze kent', aldus de ouders. ''Wij vinden het goed dat het zorgpersoneel voor zichzelf begint. Daardoor geven wij het geld direct uit aan de zorg.'

De ouders hebben er het volste vertrouwen in dat de coöperatie en het personeel er gezamenlijk uitkomen. Gedurende de overleggen blijven alle bewoners geholpen worden door het zorgteam.

