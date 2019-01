Expeditie Grunnen viert het begin van 2019

'De beste wensen voor jullie allemaal in het nieuwe jaar', zo begint de eerste uitzending van Expeditie Grunnen in 2019. Wat gebeurt er allemaal op de eerste dag van het nieuwe jaar? Genoeg! Het bekende busje komt van alles tegen.

Naast het opruimen van vuurwerk, flessen en ander afval is er op veel plekken in de provincie ook een nieuwjaarsduik georganiseerd. Bij de ijsbaan in Stedum doen ze ook mee aan deze traditie. Klappertandend komen alle deelnemers het water weer uit.

Ook in Expeditie Grunnen:

- The day after: opruimen!

- Na zestig jaar Ten Boer, nu naar Appingedam

- Paard aan de kant van de weg in Stedum

- Bewegwijzeringsborden zijn zwart in Middelstum

- Lammetjes geboren in Leens

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!