Scootmobieler wordt de sloot in geblazen

De scootmobiel ligt in de sloot. (Foto: De Vries Media)

Op de C.G.Wiegersweg nabij Finsterwolde is op nieuwjaarsdag een man op leeftijd met zijn scootmobiel in de sloot beland.

De scootmobieler reed in de richting van Beerta toen hij door de harde wind van de weg raakte.

Omstanders te hulp

De hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een reddingsteam en duikers uit de stad. Nog voordat zij ter plekke waren, was de man al door omstanders uit de sloot gehaald. De scootmobiel zelf werd even later door de hulpdiensten uit het water op het droge getrokken.

De man is onderzocht door het ambulancepersoneel. Of hij verwondingen heeft, is niet bekend.