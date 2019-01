Kunstenaar krijgt anonieme brief over roze brillen-mysterie

Kunstenaar Kees Romkema is blij dat de brillen weer terecht zijn. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het is nog niet duidelijk wie het kunstwerk - twee grote roze brillen op de rotonde bij de J.F. Kennedylaan in Uithuizen - verplaatst heeft. Tijdens kerstnacht zijn ze weggehaald, gisterochtend doken ze weer op bij Noordpolderzijl.

Ook zijn er vier roze brillen bijgekomen. Die pronken op de gemeentehuizen van Het Hogeland.

Opluchting

Kunstenaar Kees Romkema heeft wel begrip voor de actie. 'Ik was eerst niet zo blij. Maar ze zijn voorzichtig met de brillen omgegaan. Er zijn een paar beschadigingen, maar ik heb thuis nog wel wat verf staan', zegt hij. Romkema is opgelucht dat het niet om vandalisme gaat.

Op Nieuwjaarsdag is hij zelf op onderzoek uitgegaan nadat hij hoorde dat de brillen in Noordpolderzijl stonden. 'Ja, ik was heel nieuwsgierig naar de technische toestand van de brillen. Maar ze zijn nog heel, gelukkig.'

De uitbaatster van het café in Noordpolderzijl heeft volgens hem 'jammer genoeg' niet gezien wie de brillen er geplaatst heeft.

De andere brillen op de gemeentehuizen zijn replica's, zo werd snel duidelijk. 'Geen hele goede. De bedenkers weten vast niet hoe een bril eruitziet. De brillen die ik heb gemaakt, zijn mooier', grapt Romkema.

Brief van de daders

Romkema heeft inmiddels een brief van de daders gekregen. Ook zijn de bouten, waarmee de bril weer op de rotonde geplaatst kan worden, meegeleverd met de brief.

De daders schrijven: 'Wij heten onze nieuwe mede-inwoners welkom in Het Hogeland en willen ze een 'blik' laten werpen op al het moois wat de voormalige gemeente Eemsmond te bieden heeft. En wat is daar nou beter geschikt voor dan uw kunstwerk! Door middel van uw kunstwerk laten wij de nieuwe mede-inwoners ook 'door een roze bril' naar onze gemeente kijken en maken ze kennis met de schitterende plekken binnen de gemeente.'

De afzender van de brief zijn oud-inwoners van de gemeente Eemsmond. 'Ik weet dus niet precies wie de daders zijn', zegt Romkema.

Gemeente

De brillen zijn eigendom van de gemeente. Ook die tast nog in het duister naar de daders, maar is blij dat de brillen weer terecht zijn. Ze zullen zo snel mogelijk teruggeplaatst worden.

Lees ook:

- 'Gestolen' roze brillen uit Uithuizen zijn terecht (update)

- Oudejaarsstunt of diefstal? Roze brillen Uithuizen zijn verdwenen