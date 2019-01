Deel dit artikel:













PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro valt in Glimmen (update) De kenmerkende PostcodeKanjer-vrachtwagen staat inmiddels in Glimmen. (Foto: Sander Schieving/RTV Noord)

De PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro valt dit jaar in Glimmen. Deelnemers uit het winnende postcodegebied 9756 AK verdelen in totaal 26,95 miljoen euro. Dat gaat om de Rijksstraatweg in het dorp.

Deelnemers uit de winnende wijkcode (de eerste vier posities van de postcode) verdelen met elkaar de andere 26,95 miljoen euro. RTV Noord-medewerker Sander Schieving peilde alvast de stemming op straat in Glimmen.

Postcode Loterij Miljoenenjacht Rond 19.00 uur werd in RTL Boulevard bekendgemaakt op welke volledige postcode de grootste prijzen vallen. Dat werd dus 9756 AK. Om welke inwoners van Glimmen het precies gaat, wordt later vanavond in de Postcode Loterij Miljoenenjacht bekend. Dat programma begint om 20:30 uur op RTL 4. Vorig jaar viel de PostcodeKanjer ook in Noord-Nederland. Toen werden de geldprijzen in het Friese dorp Eastermar verdeeld. Lees ook: - Gronings stel wint ruim 1,2 miljoen euro bij Miljoenenjacht

