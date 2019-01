Den Hertog legt het af tegen Stroetinga: 'Hier word ik niet vrolijk van'

Sjoerd den Hertog uit Groningen heeft genoegen moeten nemen met een tweede plaats bij het NK Marathonschaatsen. Op het ijs van Kardinge klopte Arjan Stroetinga hem in de massasprint. De Fries pakte z'n zevende marathontitel op kunstijs.

De ploegen van de favorieten hielden elkaar in een ijzeren greep. Niemand slaagde erin een gaatje te slaan. Het logsiche gevolg daarvan was dat een grote groep ging sprinten voor de eindzege.

Inruilen

Den Hertog werd in de laatste twintig meter gepasseerd. 'Ik kwam hier om te winnen en dan is tweede net niks. Hier word ik niet vrolijk van', vertelde Den Hertog meteen na afloop. 'Ik had mijn drie zeges in de Marathon Cup wel willen inruilen.'

Robert Post uit Groningen kwam als vijfde over de meet. Hij gold ook als één de favorieten nadat hij ruim een week geleden z'n eerste zege ooit behaalde.

