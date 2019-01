Deel dit artikel:













Vrachtwagen met bietenpulp belandt in het Hoendiep De truck ligt in het water (Foto: De Vries Media)

Een vrachtwagen is woensdagmorgen in Hoogkerk in het Hoendiep terecht gekomen. Dat gebeurde ter hoogte van de Jan Altinkbrug. De vrachtwagen vervoerde bietenpulp.

De chauffeur kon zelf uit zijn cabine komen en op de wal kruipen. Waardoor de vrachtwagen in het water belandde is niet bekend. De Delfiaweg langs het Hoendiep was afgesloten gedurende de bergingswerkzaamheden.