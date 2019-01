Lopend Vuur: De prijzen in loterijen zijn absurd hoog

De PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro is in Glimmen gevallen. Sommige gezinnen zijn miljoenen rijker. Op oudejaarsavond ging er bij de Staatsloterij 30 miljoen euro uit.

Grote bedragen dus, en we doen met z'n allen graag mee. Ook al kost een staatslot 30 euro. Rijzen de prijzen niet een beetje de pan uit?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagramapp in de Stories.

Ouders van reljongeren

Maandag, op oudejaarsdag, ging ons Lopend Vuur over reljongeren en hun ouders. 89 procent van de 6903 stemmers was het eens met de stelling Ouders van 'reljongeren' zijn ook schuldig, 11 procent oneens.