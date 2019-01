Zorgen bij personeel De Schutse: 'Wie doet vandaag de deur open?'

Personeel en vrijwilligers van activiteitencentrum De Schutse uit Leek maken zich zorgen over de continuïteit van hun werk.

De Schutse valt sinds 1 januari onder de nieuwe stichting De Schans, van de Drentse Tinten-groep. Die gaat het welzijnswerk uitvoeren in Westerkwartier. Dat gaat gepaard met een bezuiniging op de activiteiten van De Schutse.

Nog geen duidelijkheid

Maar het personeel heeft nog steeds geen duidelijkheid gekregen welke activiteiten dan verdwijnen, zegt Paul Tameling van De Schutse.

'Als ik zie hoeveel uurtjes er over blijven, moeten de vrijwilligers alles gaan doen. Dat is toch een beetje bizar, want je hebt wel enige coördinatie en structuur nodig in De Schutse. Want daar komen zo verschrikkelijk veel activiteiten.'

Hoe nu verder?

'We weten nog niet hoe het verder gaat. Wie doet vandaag de deur open, wie zorgt voor de telefonische bemensing, wie zit er achter de balie, et cetera?'



Brandbrief voor de gemeente

Bij de eerste gemeenteraadsvergadering van de nieuwe gemeente Westerkwartier komt woensdagavond een brandbrief van De Schutse op tafel.

Tameling: 'Prima dat jullie wilden dat het aanbesteed werd, maar kijk nu eens wat de gevolgen zijn. Is er nog wat te repareren? De begeleiding moet beter worden, er moeten meer uren voor komen.'

Gekleurde hesjes

De medewerkers melden zich woensdagvond in gekleurde hesjes bij de eerste raadsvergadering van Westerkwartier.

