Een containerschip boven het Duitse eiland Borkum verloor afgelopen nacht ongeveer dertig containers.

Op Vlieland en Terschelling zijn tot nu toe vijf containers aangespoeld. Het is niet bekend of er ook containers richting de Groningse kust drijven.

De Nederlandse en Duitse kustwacht zoeken samen naar de containers, waar auto-onderdelen en speelgoed in zitten.