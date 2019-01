Schip verliest containers: tv's jutten op het strand (update)

Een containerschip boven het Duitse eiland Borkum heeft in de nacht van dinsdag op woensdag ongeveer dertig containers verloren.Van die containers drijven er rond half elf woensdagochtend elf tussen Schiermonnikoog en Ameland. Het is niet duidelijk waar ze naar toe drijven.

Kuipstoeltjes en speelgoed

Volgens de Kustwacht zijn er inmiddels drie containers op Vlieland en vier containers op Terschelling aangespoeld. Een deel van de inhoud ligt verspreid over de stranden. Op foto's op Twitter zijn onder meer kuipstoeltjes, gloeilampen, autovelgen en speelgoed te zien.

Ook tv's spoelden aan op het strand bij Terschelling. Die worden gretig opgehaald door strandjutters.

Gevaarlijke stoffen

Drie van de overboord geslagen containers bevatten gevaarlijke stoffen. Volgens de Kustwacht gaat het om organische peroxiden in poedervorm. Het is niet duidelijk of deze containers inmiddels zijn aangespoeld. In verband hiermee is de Veiligheidsregio Friesland gewaarschuwd.