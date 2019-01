Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rondje Groningen: een adembenemend begin van 2019 (Foto: Pixababy/bewerkt door RTV Noord)

Veul hail en zegen! We gaan in dit nieuwe jaar gewoon door met Rondje Groningen - dé verzameling van de meest opmerkelijke sociale media-berichten uit en over de provincie. Met vandaag: Wil jij een HaGroBoer worden of toch een Stadlander?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken? 1) Adembenemend begin Als dit de voorbode voor het nieuwe jaar is... 2) Uitham is 94 jaar scherp Schaatslegende Jan Uitham is vandaag 94 jaar geworden. Proficiat! Twee jaar geleden brachten we Uitham een bezoek voor zijn verjaardag. Scherpte kan je hem niet ontzeggen. 3) Een nieuw jaar... ... dezelfde drukke trein. 4) Stadlander? Neee... We hadden er al een artikel over: niet iedereen is blij met de benaming 'Stadlander' voor inwoners van de gemeente Groningen, nu de gemeente er verschillende dorpen heeft bij gekregen. Gerhard Jansema mailt ons nog een eigen alternatief. 'HaGroBoer', vernoemd naar de kernen Haren, Groningen en Ten Boer... en net iets minder stads. Wat vind jij eigenlijk? 5) Wordt de Gezinsbode minder stads? Nu Groningen een veel grotere gemeente is, vraagt Robert Smit zich af wat het lot en de inhoud van de Groninger Gezinsbode zullen zijn. 6) 5G in Groningen is hardcore Mocht je je afvragen hoe het nou gaat met de ontwikkelingen van het mobiele datanetwerk 5G in Groningen... er komen dit jaar heel wat sessies (gehouden door grote bedrijven) aan. 7) Groningen > Eindhoven Columnist Pieter Hendrikse maakt zich zorgen dat Eindhoven verder afdwaalt naar de zevende stad van Nederland... nu Groningen het allemaal zo 'wijs heeft aangepakt'. 8) Ook een manier om het te bekijken Alleen ontsnapt Glimmen dan wel weer aan de aardbevingen. 9) Geen molen, wel zagen Leuk weetje: de voormalige windmolen in Tripscompagnie is nu een bed en breakfast. Met nog altijd een prachtige omgeving. 10) Eenmaal, andermaal Iemand nog een voetbaltasje van het bestuur? 11) Nieuwe makelaar, nieuwe waarschuwing Sikkom blijft ook dit nieuwe jaar de makelaars en huisjesmelkers in stad Groningen in de gaten houden, lijkt het. Het stadsblog waarschuwt voor de nieuwe partij Nova Vastgoed, ook wel Huren in Groningen. Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag - ook dit jaar. Moi!