Alle verdachten van onrust in Paddepoel op vrije voeten

Alle mensen die zondagavond zijn aangehouden in de Groninger wijk Paddepoel zijn op vrije voeten. Dat zegt een woordvoerder van de politie.

De politie greep zondagavond in bij straatbrandjes en vandalisme in Paddepoel. Meer dan vijftien politiewagens, honden en de ME werden ingezet. Ook waren een brandweerwagen en een wagen van de gemeente betrokken bij de actie.

Onderzoek loopt nog

De woordvoerder van de politie vertelt dat het onderzoek nog loopt. 'We hebben een oproep gedaan om beeldmateriaal te sturen', vertelt ze. 'Het onderzoek is nog in volle gang. We kijken nog welke verdachten we voor welke feiten kunnen vervolgen. Dat kost nog wat tijd.'

Man in filmpje aangehouden

Een van de mannen die tijdens oud en nieuw werd vastgehouden na het vandalisme de nacht ervoor, is de man die te horen en te zien is in dit filmpje. Op het filmpje werd tientallen keren gereageerd. Mensen verbaasden zich erover dat de man niet meteen werd opgepakt. Een politieagent laat weten dat de man wel werd aangehouden.

Veertien aanhoudingen

De politie hield zondagavond veertien mensen aan. Van hen waren vier maandagochtend alweer op vrije voeten. Van de tien die overbleven, werden twee 's middags vrijgelaten omdat ze niet langer vastgehouden mochten worden vanwege het vergrijp waarvan ze worden verdacht.

Bij de laatste acht, waren twee vrouwen van 18 jaar oud. De politie had onvoldoende bewijs tegen hen. Daarom werden zij eerder vrijgelaten. De resterende zes amokmakers zijn nu dus ook weer op vrije voeten.

Bekijk hieronder een video van de politieactie van afgelopen zondag:



