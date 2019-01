Deel dit artikel:













Treant gaat fouten tussen ziekenhuis en huisarts melden Het Refaja in Stadskanaal (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

De eigenaar van het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, Treant Zorggroep, gaat fouten die ontstaan in het contact tussen huisartsen en ziekenhuizen melden. Het gaat dan onder meer om het verwisselen van patiëntgegevens, een verkeerde uitslag of recept.

Ook als mensen zich niet correct bejegend voelen, valt dat onder de incidenten die gemeld kunnen worden. Mensen kunnen online een melding doen. Primeur voor het Noorden Volgens Treant Zorggroep zijn de ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen de eerste in Noord-Nederland die de werkwijze hanteren. 'Patiëntenzorg kan altijd beter en veiliger', zegt huisarts Carolien van Leeuwen over het initiatief, waaraan ongeveer anderhalf jaar gewerkt is. 'In het ziekenhuis en in de huisartsenpraktijk hebben we al jaren de goede gewoonte incidenten te melden die binnen de eigen organisatie plaatsvinden. Maar de incidenten die tussen de beide lijnen gebeuren, vielen soms tussen wal en schip, omdat er geen gezamenlijk meldsysteem en proces bestond. Dat is nu verholpen.'

