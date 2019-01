N33 bij Veendam in zuidelijke richting drie weekenden dicht vanwege bomenkap

De N33 is deze maand drie weekenden afgesloten voor alle verkeer, in de richting van Zuidbroek naar Veendam.

Dat gebeurt om een aantal bomen naast de weg te kappen. Die zijn er volgens Rijkswaterstaat zo slecht aan toe dat ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.

Gevaar bij harde wind

In totaal moeten 140 van de 250 bomen tussen de afritten Veendam-Noord en Veendam gekapt worden. De bomen zijn er in de jaren 30 van de vorige eeuw geplant. Bij harde wind bestaat de kans dat er takken van de boom breken of dat zelfs de hele boom omwaait.

De kapwerkzaamheden zijn in de weekenden van 5 en 6 januari, 12 en 13 januari en 19 en 20 januari. Mocht het dan nog niet klaar zijn, dan gaat de bomenkap door in het weekend van 26 en 27 januari.

Roeken

De bomen worden gebruikt door een kolonie roeken, die normaliter in februari begint met broeden. Rijkswaterstaat haalt de nesten voor de kap uit de bomen en verplaatst ze naar elders.

Ter compensatie voor de kap worden binnen een straal van vier kilometer nieuwe bomen geplant. De exacte locatie daarvoor is nog niet bekend.

Omleiding

De rijstrook in zuidelijke richting wordt afgezet van zaterdagochtend 07:00 uur tot zondagavond 20:00 uur. De rijstrook in noordelijke richting blijft open. Het verkeer wordt omgeleid.

