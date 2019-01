Tip voor de nieuwe miljonairs in Glimmen: 'Blijf vooral jezelf'

Een aantal inwoners van Glimmen weet sinds nieuwjaarsdag hoe het is om in één klap multimiljonair te zijn. 'De belangrijkste tip die ik heb is vooral jezelf blijven', zegt Bea Post van de Postcode Loterij, die de winnaars begeleidt.

'Luister niet naar alle goedbedoelde adviezen die je van iedereen krijgt. Voorlopig duurt het wel even voordat je gewend bent aan het feit dat je zoveel geld gewonnen hebt.'

Het moet allemaal nog wel even bezinken bij de mensen Bea Post - begeleider Postcode Loterij

'Overvallen met vreselijk leuk nieuws'

Post is het eerste aanspreekpunt voor de prijswinnaars. 'Ik ben er echt voor de huis-, tuin- en keukenprobleempjes. In de zin van: wat overkomt mij nu allemaal? We hebben ze gisteravond overvallen met vreselijk leuk nieuws. Maar het moet allemaal nog wel even bezinken bij de mensen.'

Maakt geld gelukkig?

Post heeft naar eigen zeggen nog nooit meegemaakt dat iemand ongelukkig werd van het winnen van een grote geldprijs.

'Dat is een van de redenen waarom wij hulp aanbieden. Ook fiscaal. Je hoort wel eens: dat kunnen ze toch wel zelf betalen, zo'n fiscalist? Het uurloon van een fiscalist gaat al gauw richting de 250 euro. Dan denk je sneller: mijn buurman deed het al jaren, die kan het belastingformulier nu ook wel invullen. De fiscalist wordt door ons betaald.'

'We dringen het niet op'

Hoe lang ze van de diensten van Post gebruik willen maken, is aan de winnaars zelf. 'Ik ben er gewoon altijd voor ze. We hebben ook één keer per jaar een lotgenotendag, dan komt iedereen bij elkaar. Ook winnaars van jaren geleden. Maar er zijn ook winnaars die geen begeleiding willen. We dringen het ook niet op, we bieden het aan.'

