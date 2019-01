'De politie kon niks anders doen dan Pablo doodschieten'

De jaarwisseling is voor veel mensen een feestelijke aangelegenheid, maar voor Judith van der Heide eindigde 2018 in mineur. Haar hond Pablo schrok op Oudejaarsdag vermoedelijk van vuurwerk, vluchtte, en moest dat uiteindelijk met de dood bekopen.

Van der Heide woont in buurtschap Alteveer, net onder de rook van Roden. 'Pablo loopt altijd vrij op ons erf rond, want wij wonen landelijk', vertelt ze.

Toen ze even buiten de deur was voor een boodschap, was Pablo nergens te bekennen. 'Als we terugkomen, zien we al snel een grote, zwarte kop verschijnen. Maar nu was hij er niet.'

Onder gaas door

De zoektocht naar Pablo werd meteen ingezet. Al gauw bleek dat het dier was gevlucht. 'Hij heeft een opening onder het gaas gegraven. Een vrij klein gat voor een hond van vijftig kilo, maar hij heeft zich er doorheen weten te wurmen', constateerde Van der Heide.

Ze begreep iets later van de politie dat haar hond in paniek over de landerijen richting de A28 bij Vries was gesprint. Een stuk van ruim vijftien kilometer.

'We zijn daar naar hem gaan zoeken en na een tijdje zag ik Pablo staan. Ik stond vier meter bij hem vandaan, toen hij me angstig aankeek', zegt ze tegen RTV Drenthe.

Doodgeschoten

Vervolgens sprintte Pablo weer weg. De broer van Van der Heide, die meehielp in de zoektocht, sprong een weiland in om de hond tegen te houden. Maar de hond was in de war en greep haar broer, zag Van der Heide. 'Toen kon de politie niks anders doen dan Pablo doodschieten, ook omdat het gevaar dreigde dat hij de A28 op zou gaan.'

De volgende dag zocht de familie uit waarom Pablo zo in paniek was geraakt. Toen werd er knalvuurwerk gevonden op de plek waar de hond zich een weg buiten het erf heeft gebaand. Dat was volgens Van der Heide waarschijnlijk de oorzaak van het vluchtgedrag: 'Iemand heeft vuurwerk over het hek gegooid, niet wetende wat voor gevolgen het kan hebben.'

Leegte

De dood van Pablo zorgt voor een grote leegte in huis, zegt ze. 'Het is erg heftig, we moeten even de tijd nemen om dit te verwerken. Ook de kinderen waren erg aan hem gehecht. We begraven hem bij ons op het erf, zodat hij een waardig afscheid krijgt.'