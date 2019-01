Meeste vermiste huisdieren oud en nieuw weer terecht

Bij de dierenambulance zijn rondom oud en nieuw geen meldingen binnengekomen van mensen die vuurwerk naar dieren hebben gegooid. Wel waren verschillende huisdieren vermist.

Daarvan is een groot deel inmiddels weer terecht, laat de dierenambulance nu weten.

Herenigen

'We kregen tijdens de jaarwisseling en de dagen daarvoor wel veel meldingen binnen van mensen die hun hond of kat kwijt waren', vertelt Fleur Bonhof van de dierenambulance.

'Maar vandaag gelukkig ook veel telefoontjes dat de dieren weer terecht zijn. We hebben best wel wat dieren met hun baasje kunnen herenigen.'

Ze kan niet zeggen hoeveel dieren er precies waren vermist en weer zijn gevonden 'We houden de cijfers niet bij, dus kunnen we geen getallen noemen.'

Normale zaken

De dierenambulance is verschillende keren in actie gekomen tijdens de jaarwisseling. 'Maar eigenlijk alleen voor normale zaken, die toevallig tijdens de jaarwisseling zijn. Bijvoorbeeld mensen met hun dier naar de huisarts rijden. Of overleden dieren ophalen die gecremeerd gaan worden', aldus Bonhof.