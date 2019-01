270 containers in zee gevallen, spullen spoelen aan op Schiermonnikoog

Van het containerschip MSC Zoe boven het Duitse eiland Borkum zijn 270 containers gevallen. De dijken bij Lauwersoog en Moddergat zijn bezaaid met piepschuimresten. Inmiddels zijn spullen aangespoeld op Schiermonnikoog.

Het schip verloor de containers in de nacht van dinsdag op woensdag boven het Duitse eiland Borkum. De containers drijven onder andere richting Schiermonnikoog en Lauwersoog. In eerste instantie leek het om 30 containers te gaan, dat blijken er nu veel meer te zijn. De exacte inhoud van de 270 containers is niet bekend.

Spullen aangespoeld op Schier

Op de kust van Schiermonnikoog zijn ook spullen aangespoeld. Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog: 'Het is geen probleem om op het strand te komen. Maar blijf bij gesloten containers weg. Losse spullen op het strand moet je officieel inleveren, maar als het door zeewater geraakt is, is het schroot. De wettelijke eigenaar zal er van niet veel meer mee kunnen.

Van Gent zegt dat de brandweer, politie en gemeente stand-by staan. Op Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, zijn vijf containers aangespoeld.

Opruimen kan dagen duren

Over de inhoud van de containers is niet meer bekend dan de goederen die inmiddels op de eilanden aangespoeld zijn. Burgemeester Bert Wassink van Terschelling verwacht dat het opruimen van de containers nog dagen gaat duren.

'Dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Het gebeurt vaker dat er containers in het water komen, maar nooit eerder met zo'n grote omvang', zegt hij tegen de NOS.

Gevaarlijke stoffen

Vier van de overboord geslagen containers bevatten gevaarlijke stoffen. Volgens de Kustwacht gaat het om organische peroxiden in poedervorm.

Drie van de containers met de gevaarlijke stoffen zijn als volgt te herkennen:

- Gele container met nummer: MSCU3713629

- Blauwe container met nummer: CXDU2077321

- Roestbruine container met nummer: TCLU41747408

De kustwacht waarschuwt nadrukkelijk om niet in de buurt te komen van deze containers.

Wel is het onduidelijk of deze containers überhaupt zullen aanspoelen. 'Van de giftige containers zou het kunnen dat ze zijn gezonken vanwege het gewicht van de containers', zegt een woordvoerder van de Kustwacht.

Strandjutten

Op Terschelling en Vlieland zijn mensen woensdag massaal aan het jutten geslagen. Op de stranden liggen onder meer ingepakte IKEA-meubels, speelgoed, auto-onderdelen, gloeilampen en stoeltjes. Op foto's op Twitter is onder meer ook te zien dat iemand een flatscreen-tv meesjouwt.

19.000 containers

Het schip heeft een capacititeit van ruim 19.000 containers. Het is van Sines (Portugal) op weg naar Bremen. Het aantal van 270 verloren containers gaat om een schatting. Het is niet bekend of het schip volledig was volgeladen. Ook is onduidelijk of er meer containers aan zullen spoelen op Schier.

