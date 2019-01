In beeld: strandjutters kunnen hun geluk niet op

Er spoelden onder meer My Litte Pony-speeltjes aan op het strand. (Foto: DePrairiePonys/Twitter)

Strandjutters hadden vandaag de tijd van hun leven. Omdat een containerschip afgelopen nacht liefst 270 zeecontainers verloor, lagen diverse kustlijnen in Noord-Nederland bezaaid met troep. En dat was op social media ook niemand ontgaan.

Vooral op Terschelling en Vlieland was het raak en sloegen strandbezoekers hun slag. Maar niet alleen op Friese bodem spoelde het nodige aan. Ook op Schiermonnikoog dreef er van alles langs - zij het in iets mindere mate. Lauwersoog had vooral overlast van stukken piepschuim.

1) Beau heeft juttersgeluk

2) Tot uw dienst!

3) Een kuipstoeltje, iemand?

4) Piepschuim, piepschuim en nog eens piepschuim

5) Nog meer piepschuim, en diepvriezers

6) Jutten geblazen

7) Zet je IKEA-kast in elkaar op 't strand

8) Proletarisch winkelen

9) Aangespoelde pony's

10) Jacoba spot troep, veel troep

11) Margriet kan haar geluk niet op

12) Het juttersbloed gaat sneller stromen

13) Nóg meer stoeltjes

14) Tegen de lamp lopen

Mensen die aangespoelde spullen vinden op het strand, mogen die gewoon meenemen. Volgens de gemeente Terschelling hebben de goederen 'door contact met het zeewater geen waarde meer'. Maar gesloten containers moeten dicht blijven, benadrukt Terschelling.

Drie van de overboord geslagen containers bevatten gevaarlijke stoffen. Volgens de Kustwacht gaat het om organische peroxiden in poedervorm. Het gaat om de containers met de nummers: MSCU3713629, CXDU2077321 en TCLU41747408.

