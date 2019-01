Man smijt ex-vriendin door het huis in Glimmen; moet in behandeling

Een 44-jarige Stadjer is veroordeeld tot een celstraf van 44 dagen voor het mishandelen van zijn ex-vriendin in Glimmen. Ook moet hij in behandeling bij een kliniek in Beilen.

De Stadjer mishandelde de vrouw in juni en juli in de woning van de man in Groningen. Dit herhaalde zich in september in de nieuwe woning van de vrouw in Glimmen. Ze was aan het klussen toen haar ex ineens voor haar neus stond.

Hij drong het huis binnen met een sleutel, waarvan de vrouw niet wist dat hij die had.

Knietjes in de maag

Hij 'gooide haar door de woning en smeet haar tegen de muur', zei de vrouw tegen de agenten. Tijdens de mishandeling kreeg ze knietjes in de maag en werd ze aan haar haren getrokken. Ook scheurde ze haar enkelbanden, doordat ze omver werd geduwd.

Dagen al uitgezeten

De man staat onder andere voor de rechter voor huisvredebreuk, wat volgens de rechter is bewezen. De Stadjer kampt met een verslavingsprobleem.

De man heeft de 44 dagen van de veoordeling inmiddels in voorarrest uitgezeten. Hij kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd en moet de inmiddels ingezette klinische behandeling in Beilen voortzetten.

Verslavingsprobleem

Hij meldde zichzelf eerder bij een kliniek in Den Haag, maar daar vertrok hij weer snel. De man zet zijn behandeltraject nu voort in een kiniek in Beilen. Daar verloopt de samenwerking met de hulpverleners niet soepeltjes.

In proeftijd in de fout

De Stadjer beloofde de rechter zich beter op te stellen in Beilen. De Stadjer had nog een voorwaardelijke celstraf van acht maanden boven het hoofd hangen en zou die nu uit moeten zitten, omdat hij in de proeftijd in de fout ging.

De rechter vond het echter belangrijker dat de Groninger de behandeling in Beilen voortzet. Daarom verlengde hij de proeftijd van die voorwaardelijke straf.