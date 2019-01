Deel dit artikel:













Friese loterijwinnaars tegen 'lotgenoten' in Glimmen: 'Laat jullie niet gek maken' (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De inwoners van Glimmen zijn in de ban van de postcodeloterij. De PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro is in hun dorp gevallen. Vorig jaar mocht het Friese Eastermar zo'n geldprijs verdelen. Is dat dorp veranderd door het geld?

'Niet echt of beter gezegd: echt niet', zegt verslaggever Noor Vloeimans van RTV Noord. Zij werkte vorig jaar voor de Leeuwarder Courant en was geregeld in Eastermar te vinden. Slaappillen 'Volgens de plaatselijke supermarkteigenaar kopen de mensen nog steeds dezelfde boodschappen. Ze eten heus niet ineens zalm of varkenshaas als ze dat eerder niet deden', vertelt Vloeimans. 'Wat wel opviel was dat in de eerste weken van het nieuwe jaar meer slaappillen werden verkocht. Maar ik kan me wel voorstellen dat je niet kunt slapen als er opeens zo veel geld op je rekening wordt gestort.' Zonnepanelen 'Als je nu door het dorp rijdt, zie je dat veel huizen zonnepanelen hebben', gaat Vloeimans verder. 'Ook hebben mensen hun badkamer laten verbouwen of de tuin laten doen.' Piertsje Hogendorp uit Eastermar had bijvoorbeeld één lot. 'Ik heb een nieuwe keuken gekocht en ik heb de kleinkinderen wat gegeven. Ik heb er twaalf, dus dat ging wel lekker', lacht ze. De inwoners van Eastermar hebben wel tips voor de geluksvogels in Glimmen. 'Laat jullie niet gek maken', roept iemand. Een ander zegt: 'Beslis vooral zelf en doe er leuke dingen mee.' Een vrouw die voorbij komt, lacht: 'Geniet er vooral lekker van!'. Lees ook: - PostcodeKanjer valt in Glimmen: wat wordt er op social media van gezegd?

