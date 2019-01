'De herindeling wordt wennen, maar we begraven ons niet in papierwerk'

In 2019 horen Haren en Ten Boer bij de gemeente Groningen. Woensdag werd de nieuwe gemeenteraad officieel geïnstalleerd; twaalf politieke partijen leveren 45 raadsleden. Voor sommige raadsleden is de nieuwe situatie even wennen.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Glimmen van geluk

Het was vanochtend lekker wakker worden als je in Glimmen woont. Gisteravond werd bekend dat de PostcodeKanjer in het dorp viel. Deelnemers uit het winnende postcodegebied mochten zo'n 27 miljoen euro verdelen.

'Er wordt heel veel gespeculeerd', zegt de één. 'Ik heb niets gewonnen en werd daardoor vanochtend toch wel een beetje balend wakker', zegt de ander.' Bea Post begeleidt winnaars van grote geldprijzen bij de Postcode Loterij. Ze vertelt wat daar bij komt kijken.

2) Wie is de schilder?

Het schilderij van Albert Tasman, dat het Groninger Museum in bruikleen heeft vanuit Australië, is niet geschilderd door Jacob Gerritsz Cuyp, maar door Dirk Dirksz Zandvoort. Dat blijkt uit onderzoek.

Omdat het doek niet is gesigneerd en er twijfel bestond over de herkomst, werd het onderzoek ingesteld.

3) Nieuw jaar, nieuwe raad

Na het installeren van de nieuwe raad van de gemeente Groningen, volgde de nieuwjaarsreceptie. Verslaggever Beppie van der Sluis was erbij en interviewde twee nieuwe raadsleden. 'Dit is hartstikke spannend, ik neem Haren mee naar de stad', lacht Mariska Sloot.

4) De Schutse voert actie

Bij een andere nieuwe fusiegemeente, het Westerkwartier, werd gelijk actiegevoerd bij de eerste raadsvergadering.

Het personeel en de vrijwilligers van activiteitencentrum De Schutse in Leek maken zich zorgen over de continuïteit van hun werk. 'De Schutse is eigenlijk een beetje vergeten in de aanbesteding. Hopelijk neemt de gemeente dit protest serieus.'

5) Btw-tarief stijgt

De btw-verhoging van zes naar negen procent is vandaag ingegaan. Door de stijging van het lage btw-tarief worden bepaalde goederen en diensten duurder. Maar dat is niet overal in onze provincie het geval. 'We zijn er heel voorzichtig mee', zegt een groenteboer in Haren.

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist.