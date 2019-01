Volle tribune bij installatie raad nieuwe gemeente Groningen

Onder veel publieke belangstelling is woensdagmiddag de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen geïnstalleerd.

Op 1 januari zijn de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samengegaan. De raad is daardoor uitgebreid van 39 naar 45 raadsleden. Ze werden op één na geïnstalleerd: VVD'er Jasper Boter was er niet en moet daarom wachten op de eerstvolgende vergadering.

Van de 45 raadsleden zijn 23 nieuw in de raad van Groningen. Uit Haren zijn de raadsleden Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren), Ietje Jacobs (VVD) en Hans Sietsma (GroenLinks) overgekomen en uit Ten Boer Mirjam Wijnja (GroenLinks).

Zorgen van inwoners

Burgemeester Peter den Oudsten benoemde tijdens de vergadering de zorgen van inwoners van Haren en Ten Boer over het toetreden tot zo'n grote gemeente: 'We doen het goed als inwoners over een paar maanden zeggen: we hebben er niks van gemerkt'.

'Praat met burgers'

Voor de nieuwe raadsleden had hij ook een persoonlijke noot: 'Wij produceren zo veel papier dat u zeven dagen per week en 24 uur per dag kunt vullen met het lezen van stukken. Maar u bent ook volksvertegenwoordiger en het helpt enorm als u veel met burgers praat. Het is belangrijk dat u daarin een goede rol speelt.'

Tijdelijke wethouders

In de vergadering werden Paul de Rook, Joost van Keulen, Mattias Gijsbertsen en Roeland van der Schaaf als tijdelijke wethouders benoemd. De vier waren tot 1 januari wethouder van de stad en nemen de honneurs waar totdat het nieuwe college is gevormd.

De formatiebesprekingen tussen GoenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie zijn nog in volle gang en duren naar verwachting nog zeker enkele weken.

