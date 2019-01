Btw-verhoging: meerdere groenteboeren verhogen de prijs niet

Sinds 1 januari is de btw op groente en fruit van zes naar negen procent gegaan. Toch zeggen meerdere groenteboeren in onze provincie op dit moment de prijzen niet te verhogen.

'De sinaasappel en mandarijn kost hetzelfde als vorig jaar', vertelt groenteman Erik Berends. Hij is winkelier in Haren. Ook groentewinkels in Aduard en Grootegast geven aan op dit moment geen prijsverhoging door te voeren.

Psychologisch effect

'Een bloemkool verkoop je maximaal voor 1,99 euro. Als je hem verkoopt voor 2,03 euro, dan remt de verkoop af', legt Berends uit. 'We moeten de bloemkool dus beneden de twee euro houden om hem verkoopbaar te houden.'

Dorpswinkel

In de dorpswinkel in Sauwerd is het anders. De leverancier bepaalt daar de prijs en dus zijn de medewerkers al de hele dag bezig met het plaatsen van nieuwe prijskaartjes.

'We hebben in totaal vierduizend producten', vertelt supermarktmanager Kor Veldsema. Een medewerker loopt rond met kaartjes in haar hand. Ze tuurt naar de vrieskast. Snel verwijdert ze het oude kaartje dat voor een pizza hangt. Een nieuwe prijs wordt opgehangen. Deze pizza is tien cent duurder geworden.

Voor de medewerkers van de dorpswinkel is het nog een heel karwei. Ze hebben in totaal achtduizend kaartjes ontvangen. Ze moeten zelf nog uitzoeken wat ze in de winkel hebben liggen. 'We verwachten ongeveer een hele dag bezig te zijn met het ophangen van de nieuwe prijskaartjes', vertelt de supermarktmanager.

Winst inleveren?

Maar het geld voor de belastingverhoging moet toch ergens vandaan komen bij de groenteman? Dat weet Berends ook: 'Uiteindelijk zal het toch berekend gaan worden. In welke mate en hoe weet ik nog niet', zegt de groenteman. 'Het kan zijn dat we een deel van onze winst moeten inleveren.'

