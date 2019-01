Ook derde dampartij in WK-duel eindigt in remise

Na drie partijen in de tweekamp om de wereldtitel dammen tussen wereldkampioen Alexander Schwarzman en uitdager Roel Boomstra uit Groningen is de stand nog altijd gelijk.

Ook het eerste duel in deze tweestrijd in 2019 woensdag eindigde in remise. Daarmee kwam de stand in Leeuwarden op 3-3.

'Fascinerend'

Volgens waarnemers was er sprake van een fascinerend gevecht. Boomstra (25) had een aanvallende rol, terwijl de 51-jarige Rus voor een omsingelingstactiek koos. Beide dammers speelden vol op de winst, maar na 59 zetten werd toch tot remise besloten.

Tiebreak?

De twee dammers nemen het in twaalf partijen tegen elkaar op. Als na zes partijen nog geen van de spelers een partij heeft gewonnen, volgt er een tussentijdse tiebreak sneldammen. Zodat er in ieder geval één partij is beslist.

De vierde partij is donderdag opnieuw in Leeuwarden. Daarna volgen er vier in Groningen en dan vier in Assen. Indien nodig is op 13 januari een barrage.

Lees ook:

- Opnieuw remise tussen Boomstra en Schwarzman

- WK dammen: Boomstra en Schwarzman geven elkaar niets toe