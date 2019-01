Havens gesloten vanwege overboordgeslagen containers

De Eemshaven is tot zonsopkomst gesloten voor scheepvaartverkeer. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ook de haven van Delfzijl is dicht.

De afsluitingen hebben te maken met de 270 containers die dinsdagnacht van een containerschip boven Borkum zijn gevallen.

Drijvende containers

In de buurt van de Eems drijven in ieder geval twee containers. Omdat je die niet kunt zien in het donker, is de haven gesloten. Dit is mede ter bescherming van de snelle boten die tussen de Eemshaven en windparken op zee varen.

