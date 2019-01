Den Oudsten wil gebiedsverboden inzetten tegen raddraaiers

Raddraaiers die geregeld de fout ingaan, moeten beter in beeld komen bij de politie en de gemeente Groningen.

Dat zei burgemeester Peter den Oudsten tijdens zijn nieuwjaarstoespraak woensdagavond.

Paddepoel

Hij doelt op groepen zoals die in de wijk Paddepoel, die voor ongeregeldheden zorgden voorafgaand aan de jaarwisseling. 'Ik denk dat we veel beter moeten kijken: wat voor mensen hebben we in de stad, welke mensen lopen risico's. Om preventief te kunnen zeggen dat ze zich moeten gedragen.'

Den Oudsten ziet ook wel wat in gebiedsverboden of andere maatregelen om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Hij wil daar zo snel mogelijk met de gemeenteraad over praten.

Vijfde stad

Den Oudsten refereerde verder aan het feit dat Groningen nu de vijfde stad van Nederland is, met zeventig inwoners meer dan Eindhoven. Dat is niet alleen leuk, maar ook nuttig, vindt hij. 'Het is van belang dat mensen een beter beeld krijgen van de omvang van Groningen. Het belang van Groningen als centrum in het Noorden is de afgelopen jaren toegenomen en dat klinkt naar mijn idee nog onvoldoende door in Den Haag.'

Samenwerking

De burgervader van Groningen riep noordelijke steden op om meer samen te werken. Die samenwerking is volgens hem onder druk komen te staan; gebieden gaan te veel voor zichzelf. Het is aan de steden om daar verandering in te brengen. 'Ik zie dat we niet als eenheid opereren. Dat moet wel, richting Den Haag en zeker richting Brussel.'

Identiteit

Tegen inwoners van Ten Boer en Haren die de herindeling met Groningen nooit gewild hebben, zei hij dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. 'De identiteit van uw gemeenschap gaat echt niet veranderen doordat uw gemeenteraad op de Grote Markt vergadert. Laten we er met elkaar iets moois van maken.'

Marathon van Noordlaren

Dat de gemeente Groningen er dankzij de herindeling dorpen bij krijgt, vindt Den Oudsten mooi. De komst van Noordlaren naar Groningen bijvoorbeeld ziet hij helemaal zitten; hij verheugt zich op de eerste marathon op natuurijs. 'Het zou prachtig zijn als dat nu ook zou gebeuren. Dan ben ik er natuurlijk bij.'

