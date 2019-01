'Dit is die mooie golden raand waar het volkslied over gaat'

De nieuwe gemeenteraad en wethouders van de gemeente Het Hogeland zijn woensdagmiddag geïnstalleerd. Dat gebeurde in Uithuizen waar de eerste raadsvergadering plaatsvond. Ook is Henk Jan Bolding (CDA) als waarnemend burgemeester aangesteld door commissaris van de Koning René Paas.

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn op 1 januari samengevoegd en gaan verder als de gemeente Het Hogeland.

Niet komen opdagen

'De afgelopen tijd hebben heel veel medewerkers aan deze herindeling gewerkt, waarvoor dank. Vier gemeenten samenvoegen is niet zomaar iets', zei burgemeester Bolding tijdens de opening van de vergadering.

De nieuwe burgervader uit Glimmen werd dinsdag gevraagd of hij nog wel zou komen opdagen. 'Ik kan u vertellen dat niet iedereen miljonair is geworden in Glimmen', grapte hij daarop. Maar ook al was hij miljonair geworden, dan nog zou Bolding gewoon komen.

Bolding liet de nieuwe raad weten dat hij stinkend zijn best gaat doen. Hij is gemotiveerd. 'Dit is de mooie Golden raand rondom de stad waar het volkslied over gaat'.

Zin in

Voor Janny Klei uit Uithuizermeeden is het raadswerk nieuw. Zij zit namens de PvdA in de raad. 'Je kan wel van alles vinden en roepen, maar in de gemeenteraad kan je er ook daadwerkelijk iets aan doen. Dit lijkt mij heel mooi en zinvol werk'. Klei wil vooral opkomen voor de mensen die het iets minder hebben.

Korte agenda

Vanwege het feestelijke karakter van de raad stonden er weinig punten op de agenda. Zo werd de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld, oftewel de regels van Het Hogeland. Ook het nieuwe coalitie-akkoord kwam aan de orde en daarover had GroenLinks wel wat kritische opmerkingen. De partij vindt het te globaal omschreven. De kersverse wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) reageerde hierop door te zeggen dat het coalitieakkoord de komende tijd uitgewerkt gaat worden.