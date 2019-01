Strandjutter op Schier: 'Dit is wel weer een avontuur'

Voor strandjutter Theun Talsma (82) is dit een gouden tijd. Hij is woensdag al de hele dag te vinden op de stranden van Schiermonnikoog op zoek naar spullen. 270 containers zijn van een vrachtschip gevallen. Spullen daaruit spoelen aan op de waddeneilanden.

Het is volgens Talsma alweer een tijdje geleden dat er zo veel spullen op het strand lagen. 'Dit is wel iets waardoor het eiland weer opleeft. Het is het gesprek van de dag en het was een drukke dag op het strand.'

Juttersfeest

Op Schiermonnikoog zijn, in tegenstelling tot de andere eilanden, nog geen containers aangespoeld, maar wel wat losse spullen. Zo heeft Talsma plastic shampooflessen, verpakte schoonmaakdoekjes en matrassen gevonden. 'Er is nog niet zo veel aangespoeld, maar dit is toch wel weer een avontuur.'

De juiste windrichting

'Sommige eilanders mogen beslist niet van bed af komen, maar als ze horen dat er iets van een schip is afgevallen, heisen ze zichzelf toch uit bed', grapt Talsma. Hij struint regelmatig de stranden af met zijn terreinwagen. Vooral als er een krachtige noordwestenwind staat, is de kans groot dat er iets gevonden kan worden. 'Het is altijd weer een avontuur. Je weet nooit wat er uit de zee komt.'

Talsma heeft al heel wat spullen van het strand gehaald. Boeien, reddingmateriaal en jassen met bontkraag. In 2009 verloor een vrachtschip tientallen winterjassen en die dreven in zee. 'Ja, dat was ook bijzonder. Veel eilanders zag je toen in dezelfde mooie jassen rondlopen. Toen kwamen we ook in het nieuws met deze nieuwe mode van Schiermonnikoog.'