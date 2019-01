Komende vrijdag gesprek tussen Tinten en De Schans over zorgen personeel

Komende vrijdag praten personeelsleden van de Tinten Welzijnsgroep en activiteitencentrum De Schutse in Leek met elkaar. Bij De Schutse zijn zorgen over de continuïteit van hun werk, nu Tinten het welzijnswerk na een aanbesteding heeft overgenomen.

'Het wordt niet zoals het was, maar we kijken wel hoe we zoveel mogelijk activiteiten in stand kunnen houden', zegt bestuursvoorzitter Johan Brongers van Tinten.

Gekleurde hesjes

Personeel en vrijwilligers van De Schutse weten nog niet welke activiteiten verdwijnen. Woensdagmiddag bezochten ze in gekleurde hesjes de eerste raadsvergadering van de gemeente Westerkwartier.

Minder geld beschikbaar

Er is voor De Schutse minder geld beschikbaar dan voorheen. De medewerkers beklagen zich er over dat ze niet weten waar ze aan toe zijn.

'We gaan vrijdag graag met ze in gesprek, hoe we op een goede manier activiteiten kunnen voortzetten. Het wordt anders, we kunnen niet doen of er niks is gebeurd. Er is een aanbesteding geweest, er zijn keuzes gemaakt', zegt Brongers.

'Het is natuurlijk altijd goed om je stem te laten horen', zegt Brongers over de kritiek. 'Ik denk dat het ook belangrijk is dat de gemeenteraad op de hoogte is. Laten we vrijdag vooral met elkaar kijken hoe we dingen kunnen continueren en welke activiteiten doorgang kunnen vinden.'

