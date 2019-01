Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kunnen we de vallende sterrenregen vrijdag goed zien? Een vallende ster aan de hemel (Foto: Jeff Sullivan/Flickr (Creative Commons))

Vrijdagochtend vroeg tussen 05:00 en 07:00 uur scheren er meer dan honderd vallende sterren per uur langs de hemel. Al is de kans groot dat het niet te zien is, vanwege bewolking.

'Als het weer meewerkt, kan dat best een spektakel zijn. Ik heb het nog nooit in mijn leven gezien', zegt sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 'Maar ik vrees dat de omstandigheden belabberd zijn.' 'Het zit potdicht' De vrees van Jurriens is terecht, zegt weervrouw Harma Boer. 'Ik ben bang dat er niet veel van terecht komt. Het zit potdicht.' Toch is er een sprankje hoop. 'Er is altijd een kansje dat het openbreekt. Maar het ziet er niet goed uit.' Boötiden Op het hoogtepunt schieten vrijdagmorgen zo'n twee meteoren per minuut langs de hemel. De laatste keer dat er zo veel vallende sterren te zien waren, was in 1976. De eerstvolgende keren zijn volgens sterrenkundigen in 2085 en 2128. De meteoren heten de Boötiden. Het lijkt of ze uit het sterrenbeeld Ossenhoeder (Latijnse naam Boötes) komen, maar in werkelijkheid zijn het minieme deeltjes stof en gruis. Die zijn waarschijnlijk van een planetoïde. Elk jaar begin januari trekt de aarde door die stofwolk. Als de deeltjes in de dampkring terechtkomen, verdampen ze. Dat zien wij als een lichtspoor aan de hemel. Dat spoor wordt een vallende ster of meteoor genoemd. 'Dan wordt het genieten' Stel dat het vrijdagochtend vroeg tóch helder is? 'Dan kijken we optimistisch richting noorden en noordoosten. En dan wordt het genieten', zegt Jurriens. Hij zet er speciaal de wekker voor. 'En als het bewolkt is, ga ik weer terug naar bed.'