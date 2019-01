'Als je ziet wat er allemaal op de stranden ligt... Dit is heel extreem. Het is eerder een ramp dan een groot avontuur. 270 containers! Dat heeft niet meer zoveel met jutten te maken, dan moet je de handen uit de mouwen steken en opruimen.'

Dat zegt jutter Casper Meinders uit Eenrum, over de overboord geslagen vracht van het containerschip MSC Zoe. Die spoelt aan op de stranden van onder meer de Waddeneilanden en de dijken rond het Lauwersmeer.

Meinders gaat de komende dagen meehelpen met het opruimen van de troep. Het is een kwestie van de lange adem, voordat alles uit zee is. 'Het kan jaren duren voor alles is aangespoeld van wat nu overboord is geslagen.'

Begonnen met een barnsteen

Meinders is een gepassioneerd jutter. 'Eens in de week, of twee weken loop ik zeker 32 kilometer langs het strand van Schiermonnikoog, om dingen te zoeken. Bij mij is het ooit begonnen met een enorme barnsteen die ik vond.'

Dat is een andere manier van strandjutten dan puur zoeken naar overboord geslagen spullen. 'Jutters op de eilanden deden dat vroeger om wat bij te verdienen. De armoede was groot op de eilanden.'

Je stapt 's ochtends het strand op en je weet niet wat je vindt, dat is het leuke Casper Meinders - jutter

'Steeds meer bijzondere dingen'

Meinders werd 'getriggerd' toen hij de barnsteen - een fossiele hars afkomstig van naaldbomen - vond.

'En dan ga je vaker lopen en vind je steeds meer bijzondere dingen. Van onderdelen van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog tot speelgoed dat ooit overboord geslagen is. Je stapt 's ochtends het strand op en je weet niet wat je vindt, dat is het leuke.'

Op tijd je bed uit

Vroeg opstaan is een must voor een jutter. 'En als ik merk dat iemand me al voor is geweest, mag je best weten dat ik dan vergreld ben. Maar het strand is zo immens groot, dan ga je ergens anders lopen.'

'Je vindt altijd wel wat. Mijn kinderen zijn 's zomers altijd heel blij als ik terugkom van het jutten, want ik heb altijd een nieuwe voetbal bij me.'

Juttershart

'Een paar weken terug vond ik een grote bovenkaak van een blauwvintonijn. Dat zegt mij dat er een soort aan het terugkomen is, die volledig uitgeroeid is geweest op de Noordzee. Dan gaat mijn hart als jutter sneller kloppen, dan voor wat er nu gebeurt.'

