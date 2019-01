Eerste afgevallen lading bereikt het vasteland

Een deel van de lading die dinsdagnacht van containerschip MSC Zoe in zee viel, spoelt inmiddels aan op het vasteland van Groningen en Friesland.

Zo spoelde in Lauwersoog een koelkast aan.

De zeedijk bij het Friese Moddergat ligt bezaaid met piepschuim, damesschoenen, kussens, matrassen en koelkastonderdelen.

Eilanden

Een deel van de inhoud van de containers spoelde woensdag al aan op de stranden van Terschelling en Schiermonnikoog.

Veel jutters speurden de stranden af op zoek naar waardevolle spullen. Onder meer tv's en speelgoed werden buitgemaakt.

Eerste beelden schip

De Duitse kustwacht heeft de eerste foto's vrijgegeven van het schip dat dinsdag op de Noordzee door een storm getroffen werd. Op de beelden is goed te zien dat de meeste containers vanaf het midden van het schip in zee zijn gewaaid. Het schip kwam uit Antwerpen en is na het incident doorgevaren naar Bremerhaven, waar het vannacht om 0.35 uur aangekomen is.

Volgens de kustwacht is de zoektocht naar containers donderdag bij zonsopkomst hervat.

