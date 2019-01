Containers aangespoeld op Schiermonnikoog, rederij begint zoektocht naar de rest

Op Schiermonnikoog zijn drie containers aangespoeld die dinsdagnacht van containerschip MSC Zoe zijn gevallen.

De Italiaanse rederij van het containerschip is een zoektocht begonnen naar de overige containers. MSC Mediterranean Shipping Company zet daarbij onder meer sonarschepen in. In totaal vielen er bij een storm zo'n 270 containers van het schip, dat van Antwerpen op weg was naar Bremerhaven.

'Wij nemen dit incident heel serieus', laat de rederij weten. 'Zowel op het gebied van de schade voor de natuur als de schade aan de lading van klanten. Op alle aspecten werkt MSC nauw samen met de lokale autoriteiten.'

Dit heb ik hier nog nooit gezien! Het hele strand ligt bezaaid Theun Talsma - Strandjutter

Drukke jutters

Op Schiermonnikoog liggen de stranden inmiddels bezaaid met onder meer speelgoed, lampen, matrassen en krukjes.

'Dit heb ik hier nog nooit gezien! Dat er zoveel ligt en zelfs containers', zegt strandjutter Theun Talsma (82).

Hij is al de hele ochtend bezig met het oprapen van spullen. Op het strand staan veel jeeps en trekkers. 'Het hele strand ligt bezaaid en er komt steeds nieuw spul bij door het eb en vloed'. De verwachting is dat er nog meer containers aan gaan spoelen.

Het strand van Schier ligt bezaaid met spullen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



Gevolgen voor natuur

Natuurmonumenten maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de natuur. Medewerkers zijn samen met de eilanders al de hele nacht bezig geweest de spullen te verwijderen van het strand.

