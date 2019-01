Vrijwilligers ruimen 'containertroep' op: 'Hup, handen uit de mouwen'

De Lauwerszeedijk is donderdagmorgen door zo'n honderd vrijwilligers schoongemaakt. Er was onder meer piepschuim en verpakkingsschuim aangespoeld, afkomstig van de overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe.

Vrijdag wordt de schoonmaakactie bij Lauwersoog hervat. De verwachting is namelijk dat er door de werking van eb en vloed nog dagenlang zaken aanspoelen.

Damesschoenen en klapstoelen

Het containerschip verloor woensdag een deel zijn lading, boven Borkum. Een deel daarvan - complete containers, maar ook losse spullen zoals damesschoenen en klapstoelen - spoelde intussen aan op de Nederlandse waddenkust.

En troep dus. 'Er lag genoeg, maar er zijn ook een hoop mensen die het opruimen. Dat is hartstikke leuk', zegt Henk Honing, één van de vrijwilligers.

Doorgestuurd naar Moddergat

Twee jonge schoonmakers op de dijk

Er zijn donderdagochtend ook mensen die weer rechtsomkeert maken, omdat ze niks meer zien liggen. Die mensen worden doorgestuurd naar de Friese kant van het Lauwersmeer, naar Moddergat. Daar ligt nog wel rotzooi.

'We waren met veel mensen, dus het is snel gegaan', zegt Honing in Lauwersoog. 'Hier is het dankzij tientallen mensen al aardig opgeruimd. Dat is fantastisch, dat moet iedereen doen. Samen ben je snel klaar. De Lauwerszeedijk is nu weer schoon.'

In de voedselketen

'Heel fijn dat er zo veel hulp is gekomen', zegt Doortje Hörst, onderzoeker bij het Zeehondencentrum. Het Zeehondencentrum nam het initiatief voor de schoonmaakactie. 'We zijn heel erg tevreden.'

Ze is blij dat er veel zaken aanspoelen. 'Want als het in zee blijft liggen, heb je het over de welbekende plasticsoep. En bijvoorbeeld piepschuim brokkelt dan af en dat eten de vissen op. En zo komt het in de voedselketen terecht.'

'Aan de slag'

Een deel van de gevonden rommel

Honing ruimt ook in zijn woonplaats Winsum vaak de rommel op, die daar op straat ligt. En nu staat hij dus in Lauwersoog.

'Wat is er nou een betere vakantiebesteding dan dit te doen? Dit geeft een uitstekend gevoel, je doet iets. Niet het lamlendige, dat anderen het maar moeten doen. Hup, handen uit de mouwen. Aan de slag en er wat van maken.'

