Zak peroxide aangespoeld op Schiermonnikoog, kans op meer

Op het strand van Schiermonnikoog is donderdagochtend een zak met 25 kilo peroxide aangetroffen. De zak is waarschijnlijk afkomstig uit de afgevallen lading van containerschip MSC Zoe.

Dat bevestigt Jan Willem Zwart van de Veiligheidsregio Fryslân.

De brandweer heeft monsters meegenomen en doet onderzoek naar de stof om te bepalen hoe het beste met de aangespoelde lading kan worden omgegaan.



Ontvlambaar

In drie overboord geslagen containers zaten vaten organisch peroxide in poedervorm. Volgens de Veiligheidsregio is niet duidelijk welke soort er in de gevonden zak zit. De ene soort zou kunnen ontvlammen en zorgt voor giftige dampen, de andere soort is alleen vervuilend.



'Bel direct 112'

De Veiligheidsregio roept strandjutters op tot voorzichtigheid. De kans dat er meer zakken met peroxide aanspoelen is volgens Zwart namelijk 'heel groot'.

'Het is een chemisch goedje waar je niet mee in aanraking wil komen. Zeker niet in hoeveelheden van 25 kilo. Mensen die een zak vinden, kunnen het beste direct 112 bellen.'

Eerder adviseerde de Veiligheidsregio Fryslân mensen al weg te blijven bij de containers met peroxide en de stof niet in te ademen.



Deze rommel kom je nog jaren tegen. Ik zou het bijna een rampgebied noemen Jan Willem Zwart - Veiligheidsregio Fryslân

Funest

De vervuiling door aangespoelde lading in het waddengebied is volgens Zwart groot. 'Ik zou het bijna een rampgebied noemen. Het is een enorme puinhoop, vreselijk om te zien.'

'Op een eiland als Schiermonnikoog waait de rommel alle kanten op. Dat kom je nog jaren tegen. Piepschuim vergaat gewoon niet en voor zoogdieren en vogels is plastic funest. Die eten het op of raken erin verstrikt. We moeten het dus zo snel mogelijk opruimen.'

Geen plan

Voor dat opruimwerk heeft de Veiligheidsregio geen concreet plan in de kast liggen, zegt Zwart.



'We hebben wel een protocol voor de bestrijding van olierampen, maar niet voor zoveel rommel. Dat moeten we nu bedenken, in samenwerking met de gemeente, natuurbeheerders en alle hulpdiensten van het eiland. Er is in het verleden wel vaker materiaal aangespoeld dat niet vergaat, maar volgens de eilanders nog nooit zoveel als nu.'

Ziekenhuiskleding

Op Schiermonnikoog zijn inmiddels drie containers aangespoeld op het strand. Eén op de oostpunt van het eiland en twee in de buurt van Paal 9 en 10. Eén van de containers zit vol met ziekenhuiskleding.

Update: dit artikel is aangevuld met quotes van Jan Willem Zwart over de gevolgen voor de natuur op Schiermonnikoog.

Lees ook:

- Vanuit de lucht: aangespoelde containers in de Waddenzee

- Eerste afgevallen lading bereikt het vasteland

- Containers aangespoeld op Schiermonnikoog, rederij begint zoektocht naar de rest