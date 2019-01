Leger stuurt 100 militairen voor opruimklus naar Waddeneilanden (update)

Defensie stuurt 100 militairen naar de Waddeneilanden om te helpen met het opruimen van aangespoelde containers en de inhoud daarvan. De militairen behoren tot de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte en blijven in principe twee dagen.

Sommigen van hen zijn teruggeroepen van hun kerstverlof om mogelijk donderdagavond al naar de Waddeneilanden te vertrekken. De rest vertrekt vrijdag. Het is niet bekend hoe ze over de eilanden worden verdeeld.

Hulp van buitenaf

Volgens burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog is deze klus niet door de bewoners zelf te doen en 'hebben we extra handen van buitenaf nodig', zegt ze tegen Omrop Fryslân. Eerder zei ook de burgemeester van Terschelling al steun van het leger te willen.

De stranden van Schiermonnikoog worden overspoeld met rommel, nadat er in de nacht van dinsdag op woensdag zo'n 270 containers van een enorm containerschip in zee waaiden.



De kans is groot dat er nog veel meer zal aanspoelen en dat kunnen we niet aan Ineke van Gent - Burgemeester Schiermonnikoog

Enorme puinhoop

Van Gent ging vanochtend zelf kijken op het strand en schrok van wat ze zag; enorme hoeveelheden gloeilampen, schoenen en stoelen, maar ook veel plastic zoals zeeppompjes. Volgens Van Gent moet er snel iets gebeuren; er dreigt anders een ramp voor het Nationaal Park Schiermonnikoog.

'De bewoners van het eiland werken hard om alles op te ruimen, maar de kans is groot dat er nog veel meer zal aanspoelen en dat kunnen we niet aan. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden en nuchter te kijken hoe we dit gaan oplossen.'

Eén van de drie aangespoelde containers op Schier (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



Peroxide en containers aangespoeld

Op Schiermonnikoog zijn inmiddels drie zeecontainers op het strand aangetroffen. Ook is er een zak van 25 kilo met de giftige stof peroxide aangespoeld. Die komt waarschijnlijk uit een container met gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft de zak meegenomen voor onderzoek.

Volgens de Veiligheidsregio Fryslân is de kans groot dat er nog meer zakken met de giftige stof aanspoelen. Strandjutters die een zak vinden, wordt aangeraden direct 112 te bellen.

