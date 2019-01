Auto en taxibusje botsen bij viaduct over A7 (update)

Een auto en een taxibusje zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op een viaduct over de A7 bij Scheemda.

Daarbij is het taxibusje halverwege het talud terechtgekomen terwijl de betrokken auto over de kop is geslagen.

De politie laat weten dat er drie personen bij het ongeluk zijn betrokken en dat deze alle drie aanspreekbaar zijn. Het is onbekend of deze personen naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Er zijn verschillende ambulances ingezet en ook politie en brandweer is aanwezig.