Hoogleraar Feringa: 'Peroxides zijn in principe altijd gevaarlijk' (Foto: Kustwacht Nederland (bewerkt door RTV Noord))

Op het strand van Schiermonnikoog is donderdagochtend een zak met 25 kilo organisch peroxide aangetroffen. De zak is waarschijnlijk afkomstig uit de afgevallen lading van containerschip MSC Zoe. Maar wat is organisch peroxide en hoe gevaarlijk is het?

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

Tot de organische peroxiden behoren meerdere stoffen. Uit monsters die de brandweer heeft genomen van het poeder in de zak op Schier, blijkt dat het om een 'gevaarlijke variant' gaat. Potentieel explosief 'Maar alle peroxides zijn in principe gevaarlijk', zegt hoogleraar organische chemie en Nobelprijswinnaar Ben Feringa van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 'Ze zijn bedoeld voor de chemische industrie en worden gebruikt om plastics te maken', vertelt Feringa. 'We gebruiken ze ook in het laboratorium, maar onder goed gecontroleerde omstandigheden. Ze zijn potentieel explosief en kunnen brandwonden op de huid veroorzaken.' Onderzoek De zak organisch peroxide die is aangespoeld op Schiermonnikoog is donderdag 'in alle voorzichtigheid' meegenomen door de brandweer, zegt Jan Willem Zwart van de Veiligheidsregio Fryslân. Die heeft dus monsters genomen van de stof en laten weten dat het om een gevaarlijke soort gaat. Zwart: 'Het is een bijtende stof die verbrandingen kan veroorzaken. Het is gewoon een giftig goedje.' Bel direct 112 Op de lijst van de reder staat dat er drie containers met organisch peroxide op de MSC Zoe waren. 'Normaal wordt het vervoerd in vaten', vertelt Zwart. Blijkbaar is het nu uit de containers en uit de vaten gevallen. 'Als je iets verdachts vindt, bel je direct 112', adviseert Zwart. De Veiligheidsregio patrouilleert langs de kust en houdt goed in de gaten wat aanspoelt. De zakken met organisch peroxide zijn wit en te herkennen aan rode waarschuwingssymbolen. Als de verpakking beschadigd is, kan het product irritatie aan huid en ogen veroorzaken. Er wordt aangeraden om de zakken niet aan te raken. In de volgende containers zat organisch peroxide: gele container met nummer: MSCU3713629, blauwe container met nummer: CXDU2077321 en roestbruine container met nummer: TCLU41747408. Lees ook: - Zak peroxide aangespoeld op Schiermonnikoog, kans op meer