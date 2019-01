Welke gemeente is nou de vijfde van Nederland: Groningen of Eindhoven?

De nieuwe gemeente Groningen en de gemeente Eindhoven wisselen stuivertje als het gaat om de eer de 'best of the rest' te zijn, de vijfde gemeente na de Grote Vier: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Burgemeester Peter den Oudsten meldde woensdagavond dat Groningen met 231.618 inwoners per 1 januari net iets groter was dan Eindhoven. Zeventig zielen verschil om precies te zijn.

Maar dat bleek gebaseerd op iets oudere cijfers, van begin december, uit de lichtstad. Rond de jaarwisseling was het inwonertal in Eindhoven opgelopen tot 231.863, waarmee Groningen weer met een neuslengte gepasseerd is.

Gedeeld vijfde

'In onze cijfers is het saldo van wie er rond de jaarwisseling zijn geboren, overleden en verhuisd nog niet meegenomen dus over een week is het misschien weer anders,' zegt woordvoerder Nico Beets van de gemeente Groningen.

'Het zal komend jaar stuivertje wisselen blijven tussen beide gemeenten. Het is wellicht beter om te zeggen dat we gedeeld vijfde zijn. En dat betekent hoe dan ook dat we in Den Haag en in Brussel meer in de melk te brokkelen hebben.'