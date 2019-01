Aangespoelde zak peroxide op Schier is gevaarlijke variant (update)

De zak peroxide die donderdagochtend is aangespoeld op het strand van Schiermonnikoog blijkt inderdaad de gevaarlijke variant te bevatten.

Dat blijkt uit monsters die de brandweer heeft genomen.

Het is zogenaamde organische peroxide. Volgens Jan Willem Zwart van de Veiligheidsregio Fryslân is dit een bijtende en brandbare stof. 'Een vervelend goed'.



Verpakt in vaten

De organische peroxide is afkomstig van containerschip MSC Zoe. Volgens Zwart zit de stof verpakt in zakken van vijfentwintig kilo. Die zitten op hun beurt weer in afgesloten vaten.

'Dat wil zeggen dat in elk geval één zo'n vat open is gegaan. We verwachten dan ook dat er nog meer zakken aanspoelen.' De Kustwacht heeft al laten weten dat er in totaal drie containers met organische peroxide overboord zijn geslagen.



De containers met de gevaarlijke stoffen zijn als volgt te herkennen:

Gele container met nummer: MSCU3713629

Blauwe container met nummer: CXDU2077321

Roestbruine container met nummer: TCLU41747408

Zak van Nouryon

De zak giftige peroxide, die is aangetroffen op het strand van Schiermonnikoog, is waarschijnlijk van het bedrijf Nouryon, de verkochte chemietak van AkzoNobel. Volgens de Veiligheidsregio Fryslân is de zak afkomstig uit een van de containers.

Vermoedelijk had Nouryon drie containers op het schip, met in totaal 280 zakken van 25 kilogram peroxide. Eén van de zakken is gevonden op het strand van Schiermonnikoog, die is inmiddels verwijderd. De overige 279 zakken moeten nog worden gevonden.

Niet aanraken

Mensen die zulke zakken zien liggen moeten er 'absoluut niet in de buurt komen en het al helemaal niet aanraken'. Het advies is om 112 te bellen en de locatie door te geven. Wie toch in aanraking komt met de organische peroxide op Schiermonnikoog moet daar naar de huisarts gaan. 'Die artsen zijn op de hoogte en weten wat de juiste behandeling is.'





