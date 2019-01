Deel dit artikel:













Burgemeester Van Gent over Schier: 'Dit is behoorlijk rampzalig!' (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het leek donderdagmorgen wel of het gesneeuwd had op Schiermonnikoog en aan de Noord-Groningse kust. Het 'witte kleed' was alleen niet afkomstig uit de lucht, maar uit de zee...

De 'sneeuw' is piepschuim dat uit 270 containers komt die woensdagnacht van een containerschip in de Noordzee zijn gevallen. Maar er liggen ook heel veel andere spullen. Verslaggever Jeroen Berkenbosch bekijkt wat de strandjutters allemaal hebben verzameld. In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



Op het strand treft onze verslaggever ook burgemeester Ineke van Gent van Schier. Zij noemt de situatie 'behoorlijk rampzalig'. En ook bioloog Sander van Dijk van het Zeehondencentrum Pieterburen spreekt van een ramp. Hij heeft de hele dag geholpen met opruimen. Het opruimen van alle rommel gaat dus nog wel een tijdje duren, ondanks dat er donderdag hulp uit alle hoeken van het land kwam. Ronald Niemeijer zocht de vrijwilligers op. Achter slot en grendel Documenten opzoeken bij de Groninger Archieven is een stuk moeilijker geworden. Dat komt doordat een deel van de collectie niet meer openbaar gemaakt wordt. Verslaggever Martijn Klungel dook het archief in. Oud is uit Heb jij nog antiek in huis? Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat antiek steeds minder populair wordt. De afgelopen tien jaar is veertig procent van de antiekzaken in ons land verdwenen. Verslaggever Ronald Niemeijer gaat op antiekjacht in onze provincie. Ronald voor Frank de Boer Een groot internationaal footvolleytoernooi begint vrijdag in Stad. Het evenement duurt drie dagen en de teams komen van heinde en verre. Maar liefst vijftien nationaliteiten doen mee. Frank de Boer zou ook deelnemen aan het toernooi, maar vanwege zijn nieuwe baan bij Atlanta United kan hij niet komen. Wij sturen Ronald Niemeijer. Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.