Appingedam prijst 'supervrijwilliger' en wereldzakenvrouw

Op de nieuwjaarsreceptie van Appingedam is donderdagavond driemaal de DamSTER uitgereikt, de prijs voor mensen of organisaties die de stad Appingedam positief op de kaart zetten.

De sterren gingen naar 'supervrijwilliger' Bert Meijer, de Stichting Activiteiten Stad Appingedam (SASA) en ondernemer Marion Tjin-Tham-Sjin.

Duitse kermis

Meijer regelt volgens de jury als 'stille kracht achter de schermen' de elektriciteit voor verschillende evenementen in de stad, waaronder de Duitse Kermis tijdens de Nacht van Appingedam. Daarvoor neemt de Damster een aantal dagen vrij van zijn werk. Ook zorgt hij voor de aansluiting van kerstverlichting in de stad.

'Zonder mensen als Bert Meijer zouden veel evenementen niet door kunnen gaan in Appingedam. Zijn inzet, altijd op de achtergrond, is goud waard', aldus de jury.

'Andere gemeenten jaloers'

In het verlengde daarvan kreeg ook de SASA een DamSTER. De stichting coördineert activiteiten in en rondom Appingedam en is formeel-juridisch ook eindverantwoordelijk daarvoor.

'Andere gemeenten kijken bewonderend hoe de slagvaardige kleine organisatie ervoor zorgt dat alle evenementen in Appingedam organisatorisch van een leien dakje verlopen', aldus de jury.

Ondernemers in China

Marion Tjin-Tham-Sjin is met haar bedrijf Splendid China belangrijk voor de zakelijke contacten tussen Nederland en China. Ze houdt zich al meer dan tien jaar bezig met het begeleiden van Nederlandse ondernemers aldaar. Ze is afgelopen mei nog uitverkozen tot wereldzakenvrouw van het jaar.

De Groningse heeft op dit moment vestigingen in Emmen, Rotterdam en Sjanghai, met als thuisbasis Appingedam. Volgens de jury is ze een uithangbord voor de gemeente en het economisch klimaat in de regio.

Aangezien ze in het buitenland zat, kreeg ze de onderscheiding al eerder van burgemeester Anno Wietze Hiemstra op het Stadskantoor in Appingedam.

De DamSTER bestaat uit een kunstwerk, gemaakt door Kés Aerts, en een oorkonde.

