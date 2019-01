Wagenborg: korting op bootkaartje Schier om rommel op te ruimen

Mensen die een helpende hand willen bieden om aangespoelde spullen op Schiermonnikoog op te ruimen, krijgen korting op een bootkaartje. Dat zegt Ger van Langen, directeur van Wagenborg Passagiersdiensten (WPD).

'Wie wil meehelpen krijgt vijftig procent op een retourtje van Lauwersoog naar Schiermonnikoog. Dat kan nog tot zondag', legt hij uit.

Defensie

Mensen die gebruik van die mogelijkheid maken, reizen niet alleen naar het Waddeneiland af. Ook Defensie helpt mee om op te ruimen. WPD verscheept de militairen en hun materieel vrijdagochtend naar Schiermonnikoog.

Volgens Van Langen ondervindt de rederij zelf geen hinder van de containers die in zee drijven. 'Dat wordt allemaal goed in de gaten gehouden vanuit de vuurtoren op Schier.'

Extra veerdiensten?

Mochten er toch obstakels in de vaargeul terechtkomen, dan kan de rederij daar volgens de directeur adequaat op worden gereageerd. 'En dat geldt ook voor extra veerdiensten. Als we vaker op en neer moeten voor calamiteiten, dan is die mogelijkheid aanwezig.'

