Het plaats delict bij het winkelcentrum in Hoogezand. (Foto: De Vries Media)

Aan de Gorecht Oost nabij winkelcentrum de Hoogemeren in Hoogezand is donderdagmiddag een jongeman neergestoken.

De politie heeft twee verdachten aangehouden, en is nog op zoek naar de derde.

Het slachtoffer was aanspreekbaar en is inmiddels voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend.

De plaats van de steekpartij is afgezet.