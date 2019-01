Deel dit artikel:













Zwembad Bedum korte tijd dicht wegens hoge concentratie CO2 Brandweer in actie bij het zwembad de Kwartel in Bedum. (Foto: De Vries Media)

Het zwembad aan de Kwartel in Bedum is donderdagmiddag korte tijd onruimd geweest in verband met een te hoge concentratie CO2.

De brandweer kreeg een melding dat er een verhoogde concentratie van een gevaarlijke stof was gemeten. Het bleek te gaan om het betrekkelijk onschuldige CO2. Maar omdat de stof een drie keer te hoge concentratie had, van 0,32 volumeprocent, werd toch besloten de twee aanwezige zwemmers te vragen het zwembad te verlaten en de ruimte te ventileren. 'Het is geen gevaarlijke stof, maar een drie keer te hoge concentratie is natuurlijk niet gezond', zegt een woordvoerster van de brandweer. De zwemmers waren volgens haar niet in gevaar.